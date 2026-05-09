Pathanamthitta Sexual Assault Case: ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി വിനോദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുവതി ഇയാൾക്കെതിരെ ഡിജിപിക്കും എസ്പിക്കും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രതി യുവതിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു. പരാതികാരിയായ യുവതി അയൽക്കാരൻ കൂടിയായ വിനോദിന്റെ ഓട്ടോയാണ് പതിവായി വിളിക്കാറുള്ളത്. ആൻ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായി ഇയാളെ വിളിക്കുകയും യാത്രക്കിടെ ഇയാൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നും പറഞ്ഞ് യുവതിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വച്ച് ജ്യൂസിൽ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി മയക്കിയ ശേഷം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പ്രതി ഈ സമയത്ത് യുവതിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് പുറത്തുവിടുമെന്ന് കാണിച്ചു യുവതിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇക്കാര്യം യുവതി പ്രതിയുടെ ഭാര്യയെ അറിയിക്കുകയും അതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി യുവതിയെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തതുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
