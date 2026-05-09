English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Crime
  • Pathanamthitta Sexual Assault Case: ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

Pathanamthitta Sexual Assault Case: ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

പീഡന സമയത്ത് എടുത്ത നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 9, 2026, 01:18 PM IST
  • ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
  • പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി വിനോദാണ് അറസ്റ്റിലായത്
  • യുവതി ഇയാൾക്കെതിരെ ഡിജിപിക്കും എസ്‌പിക്കും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്

Read Also

  1. Nashik TCS Sexual Harassment Case: ഒളിവിലായിരുന്നു നിദ ഖാൻ പിടിയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ട്രംപും ഇറാനും ധാരണയായി; പക്ഷേ താഴാൻ മനസില്ലാതെ സ്വർണവില, കുതിപ്പ് ഇതെങ്ങോട്ടാ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ട്രംപും ഇറാനും ധാരണയായി; പക്ഷേ താഴാൻ മനസില്ലാതെ സ്വർണവില, കുതിപ്പ് ഇതെങ്ങോട്ടാ?
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
10
Gold price
Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
Kerala SK-51 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-51 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Pathanamthitta Sexual Assault Case: ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ.  പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി വിനോദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുവതി ഇയാൾക്കെതിരെ ഡിജിപിക്കും എസ്‌പിക്കും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ട കൊലപാതകം: വീട്ടുപരിസരത്തു നിന്നും തലയോട്ടി! മാത്യുവും കൊല്ലപ്പെട്ടോ?

യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രതി യുവതിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ്.  മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.    

കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു. പരാതികാരിയായ യുവതി അയൽക്കാരൻ കൂടിയായ വിനോദിന്റെ ഓട്ടോയാണ് പതിവായി വിളിക്കാറുള്ളത്.  ആൻ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായി ഇയാളെ വിളിക്കുകയും യാത്രക്കിടെ ഇയാൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നും പറഞ്ഞ് യുവതിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വച്ച് ജ്യൂസിൽ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി മയക്കിയ ശേഷം    പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി

പ്രതി ഈ സമയത്ത് യുവതിയുടെ നഗ്‌ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു.  പിന്നീട് ഇത് പുറത്തുവിടുമെന്ന് കാണിച്ചു യുവതിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.  ഒടുവിൽ ഇക്കാര്യം യുവതി പ്രതിയുടെ ഭാര്യയെ അറിയിക്കുകയും അതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി യുവതിയെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തതുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsArrestSexual Assault CasePathanamthitta Sexual Assault CasePathanamthitta

Trending News