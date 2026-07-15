/Pathanamthitta Death Case: പത്തനംതിട്ടയിലെ യുവതിയുടെ മരണം; ആൺസുഹൃത്ത് അരുൺ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട അടൂരിലെ യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ ആൺസുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ. ഏംകുളം സ്വദേശി അരുൺ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. അടൂർ കോട്ടമുകൾ ഷിനാസ് മൻസിലിൽ ഷെഹ്ന (31) ആണ് മരിച്ചത്. സെറ്റയർകേസിന്റെ പിടിയിൽ ഷാളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.
വിവാഹിതയും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായിരുന്നു മരിച്ച ഷെഹ്ന. ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങിക്കഴിയുകയായിരുന്ന ഷെഹ്നയെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ സമയം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൺസുഹൃത്തിനെ അന്നുതന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. ഏഴംകുളം സ്വദേശി അരുൺ ആണ് പിടിയിലായത്. ഷെഹ്ന മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അരുൺ മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അരുണിന്റെ ആക്രമണമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. യുവതിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കൊലപാതകമാണെന്ന് ഷെഹ്നയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ ട്യൂഷന് പോയ സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. ഷെഹ്ന സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു.
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