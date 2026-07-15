Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Pathanamthitta Death Case: പത്തനംതിട്ടയിലെ യുവതിയുടെ മരണം; ആൺസുഹൃത്ത് അരുൺ അറസ്റ്റിൽ

Pathanamthitta Death Case: പത്തനംതിട്ടയിലെ യുവതിയുടെ മരണം; ആൺസുഹൃത്ത് അരുൺ അറസ്റ്റിൽ

Women Death Case: അടൂർ കോട്ടമുകൾ ഷിനാസ് മൻസിലിൽ ഷെഹ്ന (31) ആണ് മരിച്ചത്. സെറ്റയർകേസിന്റെ പിടിയിൽ ഷാളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

Edited By:Roniya Baby
Published: Jul 15, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:50 PM IST
Pathanamthitta Death Case: പത്തനംതിട്ടയിലെ യുവതിയുടെ മരണം; ആൺസുഹൃത്ത് അരുൺ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Death | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: അഗ്രോഹ ധാമിൽ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചു
Nand Kishore Goenka1 hr ago
2
Duroflex Airboost Mattress1 hr ago
3
Nenmara Double Murder2 hrs ago
4
Malappuram2 hrs ago
5
IRCTC5:20 AM IST