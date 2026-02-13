English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Philip Mampad Arrest: മലപ്പുറത്ത് 16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുമായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് പിടിയിൽ

Philip Mampad Pocso Case: ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാടിനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:00 PM IST
  • മാനസികമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 16 വയസ്സുകാരിയെ കൗൺസിലിങ്ങിനായി ഫിലിപ്പ് മമ്പാടിന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചിരുന്നു
  • ഈ സമയത്താണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു

Philip Mampad Arrest: മലപ്പുറത്ത് 16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുമായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് പിടിയിൽ

മലപ്പുറം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുമായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാടിനെ നിലമ്പൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായ ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ലഭിച്ച പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാനസികമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 16 വയസ്സുകാരിയെ കൗൺസിലിങ്ങിനായി ഫിലിപ്പ് മമ്പാടിന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടിയെ കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഇയാൾ പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയാണ് ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

POCSO casePhilip Mampad ArrestFormer Police Officer

