  • Suicide Death: പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി; ആൺസുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ

 Plus Two Student Suicide Death: തിരുവല്ല കാവുംഭാഗം സ്വദേശി അപർണ രമേശ് (17) ആണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 19, 2026, 08:36 PM IST
  • വീടിന്റെ അടുക്കളയിലാണ് പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചത്.
  • ആൺസുഹൃത്തുമായി പിണങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയത്.

Suicide Death: പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി; ആൺസുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി തൂങ്ങി മരിച്ചു. തിരുവല്ല കാവുംഭാഗം സ്വദേശി അപർണ രമേശ് (17) ആണ് മരിച്ചത്. വീടിന്റെ അടുക്കളയിലാണ് പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചത്. ആൺസുഹൃത്തുമായി പിണങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയത്. സംഭവത്തില്‍ വായ്പൂര് സ്വദേശി ജവാദിനെ (21) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 

മോഡൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളില്‍ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴിയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ആൺസുഹൃത്ത് വാങ്ങി നൽകിയ മൊബൈൽ പെൺകുട്ടി എറിഞ്ഞുടച്ചു. തുടർന്ന് ആൺസുഹൃത്തുമായി പിണങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷമാണ് കുട്ടി തൂങ്ങിമരിച്ചത്. മരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആൺസുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചറിയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ. 

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ ആൺസുഹൃത്തായ ജാവേദ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാര്‍ വിവരമറിയുന്നത്. തുടർന്ന് സമീപവാസികൾ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സംഭവ സമയം കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മരണപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കും സഹോദരനും ജാവേദ് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു.

ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കാവുംഭാഗം ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് അപർണയ്ക്ക് വാങ്ങി നൽകിയ ഫോൺ ജാവേദ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. തുടർന്ന് സഹോദരൻ നൽകിയ ഫോണും ജാവേദ് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീട്ടിലെത്തിയ അപർണ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്. തിരുവല്ല പൊലീസ് നടത്തിയ നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോൾ 'ദിശ' ഹെൽപ് ലൈനിൽ വിളിക്കുക. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

