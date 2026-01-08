തിരുവനന്തപുരം: വളര്ത്തുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തില് പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്. മണ്വിള സ്വദേശി മനോജ് – ആശ ദമ്പതികളുടെ മകള് അന്ന മരിയക്കാണ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തില് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. വേട്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽജിയൻ മലിനോസ് നായ്ക്കളാണ് കുട്ടിയെ കടിച്ച് കീറിയത്. അലക്ഷ്യമായി നായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ട ഉടമക്കെതിരെ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളിൽ നിന്നു മടങ്ങി വരവെ ശ്രീകാര്യം പോങ്ങുമ്മൂട് വച്ച് രണ്ടു വളര്ത്തു നായ്ക്കള് ചേർന്ന് വിദ്യാർഥിനിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കാലില് ഗുരുതരമായി കടിയേറ്റ വിദ്യാര്ഥിനിയെ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരിക്കൊപ്പം മടങ്ങുകയായിരുന്നു കുട്ടി. സ്കൂളിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞടുത്ത നായ്ക്കളാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഒരു കുട്ടി ബാഗ് കൊണ്ട് അടിച്ചു നായ്ക്കളെ പ്രതിരോധിച്ചു.
അതേസമയം അന്ന നിലത്തുവീണതോടെ കാലില് നായ കടിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ നിലവിളി കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത്. നാട്ടുകാര് അടിച്ചിട്ടും കടിവിടാന് നായ്ക്കള് തയാറായില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു നായ്ക്കൾ. കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ നായ്ക്കളുടെ പരിശീലകനും പിന്നാലെ എത്തിയിരുന്നു. നായകളെ ഉടമ അലക്ഷ്യമായി അഴിച്ചുവിട്ടതാണ് സംഭവത്തിനു കാരണമായതെന്നു പെണ്കുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ശ്രീകാര്യം പൊലീസില് പരാതി നല്കി. പോങ്ങുംമൂട് ബാപുജി നഗര് സ്വദേശിയുടെതാണ് രണ്ടു നായകളും.
