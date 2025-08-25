Pocso Case: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിക്ക് മരണം വരെ തടവ് ശിക്ഷ

കാസർകോട്: വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒൻപതുവയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് മരണംവരെ കഠിന തടവ് വിധിച്ച് കോടതി. ഹോസ്ദുർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുടക് നപ്പോക്ക് സ്വദേശി പിഎ സലിം (40) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഹോസ്ദുർഗ് അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പിഎം സുരേഷ് ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്ത കമ്മൽ വിൽക്കാൻ ഇയാളെ സഹായിച്ച സഹോദരി കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിനി സുഹൈബ (21) ആണ് രണ്ടാം പ്രതി. ഇവരെ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പിരിയുംവരെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഇരുവരും കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി ശനിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ശിക്ഷാവിധി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
2024 മെയ് 15ന് ആണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് പ്രതി വീടിനുള്ളിൽ കയറി കുട്ടിയെ എടുത്ത് അരക്കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വയലിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡിപ്പിച്ച് കുട്ടിയെ വയലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പേടിച്ച കുട്ടി ഇരുട്ടിലൂടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ കമ്മൽ വിറ്റുകിട്ടിയ കാശുമായി മഹാരാഷ്ട്ര, ബെംഗളൂരു, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന സലിമിനെ ഒൻപതാം ദിവസമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്നത്തെ ഹോസ്ദുർഗ് ഇൻസ്പെക്ടറും നിലവിൽ പേരാവൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുമായ ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
ഭാര്യയും നാല് മക്കളും ഉള്ള ആളാണ് പ്രതി. ഇയാൾ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ താമസിക്കാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് കുടകിലേക്ക് പോകും. അതിനാൽ തന്നെ നാട്ടുകാരുമായി സലിമിന് വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല. ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പോലും മൊഴി വിചാരണക്കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായിരുന്നു.