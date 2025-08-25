English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pocso Case: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിക്ക് മരണം വരെ തടവ് ശിക്ഷ

Pocso Case Verdict: കുടക് നപ്പോക്ക് സ്വദേശി പിഎ സലിം (40) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഹോസ്ദുർ​ഗ് അതിവേ​ഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പിഎം സുരേഷ് ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 25, 2025, 01:37 PM IST
  • പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്ത കമ്മൽ വിൽക്കാൻ ഇയാളെ സഹായിച്ച സഹോദരി കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്
  • കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിനി സുഹൈബ (21) ആണ് രണ്ടാം പ്രതി

Read Also

  1. POCSO Case: പ്രതി ഇരയെ വിവാഹം ചെയ്താലും ക്രിമിനല്‍ കേസ് റദ്ദാവില്ല: ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Gold Rate 25 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
5
Gold rate
Kerala Gold Rate 25 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
6
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
Kerala lottery Samrudhi SM 17 Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്
5
Kerala Lottery Result
Kerala lottery Samrudhi SM 17 Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്
Pocso Case: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിക്ക് മരണം വരെ തടവ് ശിക്ഷ

കാസർകോട്: വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒൻപതുവയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് മരണംവരെ കഠിന തടവ് വിധിച്ച് കോടതി. ഹോസ്ദുർ​ഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുടക് നപ്പോക്ക് സ്വദേശി പിഎ സലിം (40) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഹോസ്ദുർ​ഗ് അതിവേ​ഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പിഎം സുരേഷ് ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്ത കമ്മൽ വിൽക്കാൻ ഇയാളെ സഹായിച്ച സഹോദരി കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിനി സുഹൈബ (21) ആണ് രണ്ടാം പ്രതി. ഇവരെ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പിരിയുംവരെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഇരുവരും കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി ശനിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ശിക്ഷാവിധി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

2024 മെയ് 15ന് ആണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് പ്രതി വീടിനുള്ളിൽ കയറി കുട്ടിയെ എടുത്ത് അരക്കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വയലിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡിപ്പിച്ച് കുട്ടിയെ വയലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പേടിച്ച കുട്ടി ഇരുട്ടിലൂടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ കമ്മൽ വിറ്റുകിട്ടിയ കാശുമായി മഹാരാഷ്ട്ര, ബെം​ഗളൂരു, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന സലിമിനെ ഒൻപതാം ദിവസമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്നത്തെ ഹോസ്ദുർ​ഗ് ഇൻസ്പെക്ടറും നിലവിൽ പേരാവൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുമായ ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

ഭാര്യയും നാല് മക്കളും ഉള്ള ആളാണ് പ്രതി. ഇയാൾ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ താമസിക്കാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് കുടകിലേക്ക് പോകും. അതിനാൽ തന്നെ നാട്ടുകാരുമായി സലിമിന് വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല. ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പോലും മൊഴി വിചാരണക്കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

POCSO caseപോക്സോ കേസ്

Trending News