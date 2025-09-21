POCSO Case: ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; അയൽവാസിയായ യുവാവിനായി തിരച്ചിൽ, സംഭവം കളമശേരിയിൽ

കൊച്ചി: കളമശേരിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ അയൽവാസി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. പോലീസിന് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചത്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടിയെ നാല് മാസത്തിനിടെ പലപ്രാവശ്യം പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടി അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. പോലീസ് കുട്ടിയുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. കുട്ടി അതിഥി തൊഴിലാളി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അയൽവാസിയായ യുവാവ് ഒളിവിലാണ്. ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
