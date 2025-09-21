English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

POCSO Case: ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; അയൽവാസിയായ യുവാവിനായി തിരച്ചിൽ, സംഭവം കളമശേരിയിൽ

POCSO Case Kochi: കുട്ടിയെ നാല് മാസത്തിനിടെ പലപ്രാവശ്യം പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:57 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടി അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു
  • ഇതേ തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്

Read Also

  1. പതിനഞ്ചുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ചു, യുവതിക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ്

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന സൂര്യ ​ഗ്രഹണം; നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന സൂര്യ ​ഗ്രഹണം; നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന് സാധ്യത; മീന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന് സാധ്യത; മീന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
POCSO Case: ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; അയൽവാസിയായ യുവാവിനായി തിരച്ചിൽ, സംഭവം കളമശേരിയിൽ

കൊച്ചി: കളമശേരിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ അയൽവാസി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. പോലീസിന് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചത്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടിയെ നാല് മാസത്തിനിടെ പലപ്രാവശ്യം പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടി അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. പോലീസ് കുട്ടിയുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. കുട്ടി അതിഥി തൊഴിലാളി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അയൽവാസിയായ യുവാവ് ഒളിവിലാണ്. ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

POCSO caseRapeപോക്സോ കേസ്

Trending News