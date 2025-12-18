കൊച്ചി: പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തടിച്ച് സിഐ. പോലീസ് പൊതു സ്ഥലത്ത് വച്ച് രണ്ട് പേരെ മർദ്ദിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുത്ത യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഗർഭിണിയെ പോലീസുകാർ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചത്.
എസ്ഐ പ്രതാപചന്ദ്രൻ യുവതിയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് 2024ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരാതിക്കാരിക്ക് ലഭിച്ചത്.
കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് 2024 ജൂൺ ഇരുപതിന് ആയിരുന്നു. പോലീസ് രണ്ട് പേരെ പൊതു സ്ഥലത്ത് വച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പകർത്തിയിരുന്നു. ഫോണിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് മഫ്തിയിൽ എത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഇതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യുവതിയെ ആണ് എസ്ഐ പ്രതാപചന്ദ്രൻ മുഖത്തടിച്ചത്. യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചുതള്ളുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരു വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ഗർഭിണിയായ തന്നെ പോലീസുകാർ കൂട്ടം ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതായും സംഭവം മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.
സിഐയെ യുവതി മർദ്ദിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പരാതിക്കാരിയും ഭർത്താവും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഒരു വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
