തൃശൂർ: മണ്ണുത്തി കൊഴുക്കുള്ളിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം. പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐ വരുണിന് കുത്തേറ്റു. എസ്ഐയുടെ കൈപ്പത്തിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ വിഷ്ണുജിത്ത്, ജിഷ്ണു എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൂർക്കിനിക്കര കൊലപാതക കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൗരവകരമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് വിഷ്ണുജിത്ത്.
ഇയാൾക്കെതിരെ മണ്ണുത്തി സ്റ്റേഷനിൽ കാപ്പ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുജിത്തിനെ പിടികൂടാനായി എത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തെ പ്രതികൾ ആക്രമിച്ച് കീഴപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നെല്ലങ്കരയിൽ മണ്ണുത്തി പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലും ഈ സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ട്.
പരിക്കേറ്റ എസ്ഐയെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നത് ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
