  • Drug case: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തു: കൊച്ചിയില്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:32 PM IST
  • എറണാകുളം റൂറൽ എസ്പി എം ഹേമലതയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവിട്ടത്.
  • സുബീറിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സുബീറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ പേരിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് 9.5 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ച കേസിലാണ് നടപടി.

കൊച്ചി: ലഹരിക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. കൊച്ചിയിലാണ് സംഭവം. കാലടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ സുബീറിനെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. എറണാകുളം റൂറൽ എസ്പി എം ഹേമലതയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവിട്ടത്. സുബീറിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുബീറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ പേരിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് 9.5 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ച കേസിലാണ് നടപടി.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇതേ കോളനിയിലെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിന്നും എക്സൈസ് 66 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിലും സുബീറിന്റെ പേരിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.സുബീറിന്റെ അറിവോടും ഒത്താശയോടും കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഉയര്‍ന്ന ആരോപണം. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ താമസിക്കുന്ന പെരുമ്പാവൂരിലെ കണ്ടത്തറ ഭായി കോളനിയില്‍ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഇവിടെ ഒരു പലചരക്ക് കടയുടെ മറവിലായിരുന്നു ഹെറോയിൻ‍ വിൽപന. അസമിൽ നിന്നെത്തിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ ഇവിടെ വച്ച് ചെറിയ പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി വിൽപന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലഹരി വിൽപനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കാരോത്തുകുടി സലീന അലിയാർ (52) പൊലീസ് പിടിയിലായിരുന്നു. 10 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഹെറോയ്നും 9.33 ലക്ഷം രൂപയും നോട്ടെണ്ണുന്ന മെഷീനും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kochi NewsSuspendedDrug Trafficking Case

