  • Land Fraud Case: പണം നൽകിയിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് കൈമാറിയില്ലെന്ന പരാതിയിൽ ഷിബു ബേബി ജോണിനെതിരെ കേസ്

Land Fraud Case: പണം നൽകിയിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് കൈമാറിയില്ലെന്ന പരാതിയിൽ ഷിബു ബേബി ജോണിനെതിരെ കേസ്

ഈ സമയം ഷിബു ബേബി ജോണുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. എന്നാല്‍ ഇത്രയും നാള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാണം മുന്നോട്ടുപോയില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അലക്‌സ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:19 PM IST
  • ആർഎസ്‌പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബി ജോണിനെതിരെ പണം നൽകിയിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് കൈമാറിയില്ലെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
  • കേസ് എടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസാണ്

കൊല്ലം: ആർഎസ്‌പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബി ജോണിനെതിരെ പണം നൽകിയിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് കൈമാറിയില്ലെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്.  കേസ് എടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസാണ്. 

പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ഭൂമിയില്‍ ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മിച്ച് നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങിയെന്നാണ്. കുമാരപുരം സ്വദേശി അലക്‌സ് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസ് എടുത്തത്. 

ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേരില്‍ ചാക്ക ബൈപ്പാസില്‍ നാല്‍പത് സെന്റ് ഭൂമിയുണ്ടെന്നും. ഇവിടെ ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മിച്ച് വില്‍ക്കുന്നതിന് നിര്‍മാണ കമ്പനിയുമായി ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. 2020 ല്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിക്ക് അലക്‌സ് രണ്ട് തവണയായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിഎന്നും. ഈ സമയം ഷിബു ബേബി ജോണുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. എന്നാല്‍ ഇത്രയും നാള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാണം മുന്നോട്ടുപോയില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അലക്‌സ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ താൻ ഒരു രൂപ പോലും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി.

