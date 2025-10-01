Rapper Vedan: ബലാത്സംഗ കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പോലീസ്

കൊച്ചി: ബലാത്സംഗ കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പോലീസ്. കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത് കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ്. വേടന് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യുവ ഡോക്ടർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തൃക്കാക്കര പോലീസ് കേസ് എടുത്തത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി അഞ്ചുതവണ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയില് വേടനെ തൃക്കാക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടര്ന്ന് മുന്കൂര് ജാമ്യമുള്ളതിനാല് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു.
2021 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് തന്നെ അഞ്ച് തവണ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പരാതി. കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ചാണ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും പാട്ട് പുറത്തിറക്കാനെന്ന പേരിൽ 31,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഞ്ചാവ് കേസിലും വേടനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്. കേസില് 10 പ്രതികളാണുള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കുറ്റപത്രത്തില് വേടന് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏപ്രില് 28 ന് വേടന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നാണ് ഹില്പാലസ് പോലീസും ഡാന്സാഫും ചേര്ന്ന് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. എന്നാൽ താൻ പരിപാടിക്കായി തയാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നായിരുന്നു വേടന്റെ മൊഴി. സ്ഥിരമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും വേടന് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ വേടനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് വേടന്റെ കുടുംബം പോലീസില് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വേടനെതിരെ തുടര്ച്ചയായി ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതികള് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നില് ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും കുടുംബം പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില് വേടന്റെ സഹോദരന് ഹരിദാസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
