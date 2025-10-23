English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Crime News: പാറശ്ശാലയിൽ 19കാരിക്ക് നേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ പൊലീസുകാരൻ പിടിയിൽ

വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ പൊലീസുകാരന്റെ ന​ഗ്നതാ പ്രദർശനം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 23, 2025, 11:23 PM IST
  • രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് പാറശ്ശാല കുടങ്ങാവിളക്ക് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം.
  • കാറിൽ എത്തിയ പ്രതി പെൺകുട്ടിയോട് വഴി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാലയിൽ 19 കാരിക്ക് നേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ പൊലീസുകാരൻ പിടിയിൽ. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി രഞ്ജിത്താണ് പിടിയിലായത്. രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് പാറശ്ശാല കുടങ്ങാവിളക്ക് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം. കാറിൽ എത്തിയ പ്രതി പെൺകുട്ടിയോട് വഴി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഇയാൾ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് പാറശാല സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രതിയെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ച് പെമ്‍കുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധന നടത്തുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രതിയെ പോലീസ് ജാമ്യത്തിൽ  വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsthiruvananthapuram newsക്രൈം ന്യൂസ്തിരുവനന്തപുരം

