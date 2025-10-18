English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Crime News: പത്തനംതിട്ടയിൽ അയൽവാസിയെ പൊലീസുകാരന്റെ ഭാ​ര്യ തീകൊളുത്തിയ സംഭവം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു

കടംവീട്ടുന്നതിനായി ലതയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതി ഇവരെ തീകൊളുത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 18, 2025, 11:36 AM IST
പത്തനംതിട്ട: കീഴ്‌വായ്പൂരില്‍ പൊലീസുകാരന്റെ ഭാ​ര്യ തീകൊളുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു. ആശാപ്രവര്‍ത്തകയായിരുന്ന പുളിമല വീട്ടില്‍ ലതാകുമാരി (62) ആണ് മരിച്ചത്. കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. ലതയുടെ വീടിന് സമീപത്തെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സില്‍ താമസിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യ സുമയ്യ സുബൈര്‍ ആണ് പ്രതി. ഒക്ടോബർ 10നാണ് ലതയെ സുമയ്യ തീകൊളുത്തിയത്. സുമയ്യ നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കോയിപ്രം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയാണ് പ്രതി സുമയ്യ. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന പൊലീസ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ് ലതയുടെ വീടിന് സമീപത്തായിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വായ്പാ ആപ്പുകളിലും ഓഹരി വ്യാപാരങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന സുമയ്യക്ക് 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കടംവീട്ടാനായി ലതയോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇത് കിട്ടാതെ വന്നതോടെ ലതയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ലത അതിനും തയാറാകാതെ വന്നതോടെ കവർച്ച നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവ് അരിയാതെയായിരുന്നു സമയ്യയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇടപാടുകള്‍. 

Also Read: Nenmara Sajitha murder case: നെൻമാറ സജിത വധക്കേസ്: ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം

ലതയ്ക്ക് മുൻപ് പക്ഷാഘാതമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ആരോ​ഗ്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അറിയാവുന്ന പ്രതി ബലപ്രയോ​ഗത്താൽ ലതയെ കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി. തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെ ഏഴുമാസം പ്രായമുള്ള തന്റെ ഇളയകുഞ്ഞുമായി സുമയ്യ ലതയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഈ സമയം ലതയുടെ ഭര്‍ത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത മുറിയില്‍ കിടത്തിയ ശേഷം ലതയെ സുമയ്യ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഇവരെ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം ആഭരണങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയും ചെയ്തു. 

ഇതിന് ശേഷം സുമയ്യ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് തിരികെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലെത്തി മൂത്തമകനെയും കൂട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. മുറിക്കുള്ളില്‍ തീപടര്‍ന്ന സമയം ലത സാഹസികമായി പുറത്തിറങ്ങി അടുത്ത വീട്ടില്‍ അഭയം തേടി. അവിടെ നിന്നുമാണ് മല്ലപ്പള്ളി സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലേക്കെത്തിച്ചത്. പൊലീസെത്തി മൊഴിയെടുത്തു. സുമയ്യയാണ് തീകൊളുത്തിയതെന്ന് ലത മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

