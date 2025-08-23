English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suicide Death: ഇടുക്കിയിലെ യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടേതും ആത്മഹത്യ; പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Suicide Death: ഇരുവരുടേയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ കൊലപാതകത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. 

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 23, 2025, 07:44 PM IST
  • ഉടുമ്പന്നൂർ സ്വദേശി ശിവഘോഷ്, പാറത്തോട് സ്വദേശി മീനാക്ഷി എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
  • മീനാക്ഷിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ശിവഘോഷ് തൂങ്ങിമരിച്ചെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം

Trending Photos

Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
6
Surya Gochar
Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ വിജയം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ വിജയം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Suicide Death: ഇടുക്കിയിലെ യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടേതും ആത്മഹത്യ; പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിലെ യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടേയും മരണം ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ഇരുവരും ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഉടുമ്പന്നൂർ സ്വദേശി ശിവഘോഷ്, പാറത്തോട് സ്വദേശി മീനാക്ഷി എന്നിവരെ ഇന്നലെയാണ് വാടകവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരുടേയും പോസ്റ്റുമോർട്ടം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ കൊലപാതകത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. 

മീനാക്ഷിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ശിവഘോഷ് തൂങ്ങിമരിച്ചെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. അടിമാലി കൊന്നത്തടി സ്വദേശികളായ ഇരുവരും ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇരുവരും ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു ശിവഘോഷ്. യുവതിയെ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി. യുവാവ് വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Death newsIdukkiSuicide death

Trending News