Thrissur Pregnant Woman Suicide: ഗർഭിണി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവിന് പിന്നാലെ അമ്മായിയമ്മയും അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ: ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ അമ്മായിയമ്മയും അറസ്റ്റിൽ. നേരത്തെ യുവതിയുടെ അച്ഛന്റെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവ് ഷാരോണിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷാരോണിൻ്റെ അമ്മ മക്കോത്ത് വീട്ടിൽ രജനിയേയും (48) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സ്ത്രീധന പീഡന വകുപ്പുകള് ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻ്റ് ചെയ്തു. ഭർതൃപീഢനത്തിൽ മനംനൊന്താണ് അർച്ചന ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.
20 വയസ്സുകാരി അർച്ചനെയെയാണ് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. അർച്ചനയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അർച്ചനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലിൽ കൊലപാതകം എന്ന് കരുതാനുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. മരണസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ഷാരോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തല്. അങ്കണവാടിയിൽ പോയിരുന്ന സഹോദരിയുടെ കുട്ടിയെ വിളിക്കാൻ അമ്മ പോയ സമയത്ത് ആയിരുന്നു അർച്ചന തീകൊളുത്തിയത്. എന്നാൽ, ആത്മഹത്യ ഭർതൃവീട്ടിലെ പീഡനം മൂലമാണെന്നും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഭർത്താവ് ഷാരോൺ അർച്ചനയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മനയ്ക്കലക്കടവ് വെളിയത്തുപറമ്പില് ഹരിദാസിന്റെയും ജിഷയുടെയും മകളാണ് മരിച്ച അര്ച്ചന. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ വീടിന് പുറകിലെ കോൺക്രീറ്റ് കാനയിലാണ് അര്ച്ചനയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വീടിനുള്ളിൽവെച്ച് തീകൊളുത്തിയ ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഓടിയതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. ഏഴ് മാസം മുമ്പായിരുന്നു ഷാരോണിന്റെയും അര്ച്ചനയുടെയും പ്രണയവിവാഹം. അളഗപ്പനഗര് പോളി ടെക്നിക്കില് ഡിപ്ലോമ പൂര്ത്തിയാക്കിയ അര്ച്ചന കുറച്ച് കാലം ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. അര്ച്ചനയുടെ അമ്മ വീടിന് സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാനെത്തിയതാണ് ഷാരോണും കുടുംബവും. ഈ പരിചയം പ്രണയത്തിലെത്തുകയും വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
അന്നുമുതല് വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാന് അനുവദിക്കാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അച്ഛന് ഹരിദാസ് ആരോപിക്കുന്നു. വിവാഹത്തില് എതിര്പ്പുകള് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മകള് നല്ലനിലയില് ജീവിച്ചുകാണാന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. ഷാരോണ് സംശയത്തോടെയാണ് മകളെ കണ്ടിരുന്നതെന്നും ഫോണ് വിളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.