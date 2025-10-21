English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gujarat Temple Theft: ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കോടികളുടെ മോഷണത്തിൽ പൂജാരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ; സംഭവം ഗുജറാത്തിൽ

Ahmedabad Temple Theft: ഒക്ടോബർ 13 ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിലവറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര സെക്രട്ടറി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയപ്പോഴാണ് മോഷണം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 21, 2025, 10:50 PM IST
  • ഭക്തിയുടെ മറവിൽ വൻ മോഷണം
  • ഗുജറാത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്‌ടിച്ച കേസിൽ പൂജാരി ഉൾപ്പെടെ 5 പേരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്തു

Gujarat Temple Theft: ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കോടികളുടെ മോഷണത്തിൽ പൂജാരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ; സംഭവം ഗുജറാത്തിൽ

അഹമ്മദാബാദ്: ഭക്തിയുടെ മറവിൽ വൻ മോഷണം.  ഗുജറാത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്‌ടിച്ച കേസിൽ പൂജാരി ഉൾപ്പെടെ 5 പേരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

Also Read: ഡിജെ പാർട്ടിക്കിടെ കൂട്ടത്തല്ല്; ഏറ്റുമുട്ടിയവരിൽ ലഹരി-കൊലപാതക കേസ് പ്രതികളും

കവർച്ച നടന്നത് അഹമ്മദാബാദിലെ പാലാഡിയിലെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി വർധ ജൈന സംഘ്- ജൈന ദെരാസർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇവർ ഇവയ്ക്കിടെ നിന്നും ഏകദേശം 1.64 കോടി രൂപയുടെ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളാണ് കവർന്നത്. സംഭവത്തിൽ ക്ഷേത്ര പൂജാരി മെഹുൽ റാത്തോഡ്, ജീവനക്കാരി ഹേതൽബെൻ, ഭർത്താവ് കിരൺഭായ്, വെള്ളി വ്യാപാരികളായ സഞ്ജയ്, റൗനക് എന്നിവരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയത്.

Also Read: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!

ഇവരിൽ നിന്നും മോഷണം പോയ ആഭരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ക്ഷേത്ര സെക്രട്ടറി ഒക്ടോബർ 13 നാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. അന്വേഷണത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ട് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൂട്ടാളികളുടെ വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള നാലു പേരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

