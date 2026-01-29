Gold Theft: വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണമാലകൾ കവർന്ന് മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തി; പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണമാലകൾ കവർന്ന് മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തിയ പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ. അമ്പലപ്പുഴ മൂടാമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സംഭവം. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠയിൽനിന്നാണ് താലിയോടുകൂടിയ രണ്ട് സ്വർണമാലകൾ കവർന്നത്. കേസിൽ സ്വർണം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പാലക്കാടുള്ള സ്വർണാഭരണ ശാലയിൽ നിന്നാണ് മാലകൾ കണ്ടെടുത്തത്. കേസിലെ പ്രതിയായ ക്ഷേത്രം പൂജാരി പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി ശ്രീകുമാറുമായി (46) നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്തിയത്.
രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന 17 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് പൂജാരി കവർന്നത്. ഇയാൾ പതിവായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നേരത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിഗ്രഹത്തിൽ സ്വർണത്തിന് പകരം മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തിയതായി തിരിച്ചറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഒമ്പതും, എട്ടും ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ട് മാലകൾ പ്രതി പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 35,000 രൂപയ്ക്ക് പണയം വെച്ചു. പിന്നീട് പണയത്തുകയടച്ച് തിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണം പാലക്കാടുള്ള സ്വർണാഭരണ ശാലയിൽ വിൽക്കുകയായിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
