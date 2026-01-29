English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Gold Theft: വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണമാലകൾ കവർന്ന് മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തി; പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ

Gold Theft: വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണമാലകൾ കവർന്ന് മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തി; പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ

Gold Theft: ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠയിൽനിന്നാണ് താലിയോടുകൂടിയ രണ്ട് സ്വർണമാലകൾ കവർന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 29, 2026, 09:31 PM IST
  • കേസിൽ സ്വർണം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
  • പാലക്കാടുള്ള സ്വർണാഭരണ ശാലയിൽ നിന്നാണ് മാലകൾ കണ്ടെടുത്തത്.
  • കേസിലെ പ്രതിയായ ക്ഷേത്രം പൂജാരി പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി ശ്രീകുമാറുമായി (46) നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Trending Photos

Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Lottery Result Today
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 8640 രൂപ!
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
Kerala KN-608 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-608 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Gold Theft: വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണമാലകൾ കവർന്ന് മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തി; പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണമാലകൾ കവർന്ന് മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തിയ പൂജാരി അറസ്റ്റിൽ. അമ്പലപ്പുഴ മൂടാമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സംഭവം. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠയിൽനിന്നാണ് താലിയോടുകൂടിയ രണ്ട് സ്വർണമാലകൾ കവർന്നത്. കേസിൽ സ്വർണം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.  പാലക്കാടുള്ള സ്വർണാഭരണ ശാലയിൽ നിന്നാണ് മാലകൾ കണ്ടെടുത്തത്. കേസിലെ പ്രതിയായ ക്ഷേത്രം പൂജാരി പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി ശ്രീകുമാറുമായി (46) നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന 17 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് പൂജാരി കവർന്നത്. ഇയാൾ പതിവായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നേരത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിഗ്രഹത്തിൽ സ്വർണത്തിന് പകരം മുക്കുപണ്ടം ചാർത്തിയതായി തിരിച്ചറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. 

റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഒമ്പതും, എട്ടും ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ട് മാലകൾ പ്രതി പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 35,000 രൂപയ്ക്ക് പണയം വെച്ചു. പിന്നീട് പണയത്തുകയടച്ച് തിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണം പാലക്കാടുള്ള സ്വർണാഭരണ ശാലയിൽ വിൽക്കുകയായിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Gold Theft from Templepriest arrested

Trending News