Third Sexual Case Against Rahul mamkootathil: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് ജാമ്യം

പത്തനംതിട്ട: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതിയാണ് എംഎല്എയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
ജാമ്യാപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിഗണിച്ചപ്പോള് ഡിജിറ്റല് തെളിവുകളുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് കോടതി സംശയമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുമായി ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം ശ്രമിച്ചത്. അതിനായി അവർ പരാതിക്കാരിയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. നിലവില് രണ്ടാഴ്ചയില് അധികമായി രാഹുൽ ജയിലില് കഴിയുകയാണ്.
കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 18 മത്തെ ദിവസമാണ് രാഹുലിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി രാഹുൽ ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ചുമത്തിയ ആദ്യ ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്തിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജിയില് ഇന്ന് വിശദമായ വാദം കേള്ക്കുന്നത്.
രാഹുലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത് പ്രോസിക്യൂഷന് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. രാഹുലിനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ സത്യവാങ്മൂലവും കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.
