തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എക്കെതിരായ രണ്ടാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകി പരാതിക്കാരി. ഒന്നിലേറെ തവണ രാഹുൽ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് മൊഴി. നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലാണ് പരാതിക്കാരി മൊഴി നൽകിയത്. കേസിൽ നിർണായക തെളിവുകളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
ബെംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന യുവതിയാണ് കേസിലെ പരാതിക്കാരി. കെപിസിസി അധ്യക്ഷനാണ് യുവതി ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകിയത്. ഇത് പിന്നീട് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു രാഹുലിനെതിരെ രണ്ടാം ബലാത്സംഗക്കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. യുവതി അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോള് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി രാഹുൽ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഹോംസ്റ്റേയില് എത്തിച്ച് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് പരാതിക്കാരി കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് പരാതി നൽകിയത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു രാഹുല് ജാമ്യ ഹര്ജി നല്കിയത്. പരാതി അടിസ്ഥാന രഹിതവും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതവുമാണെന്നും രണ്ടുവര്ഷം താമസിച്ചാണ് പരാതി നല്കിയതെന്നും ഹർജിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേസില് രാഹുലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
