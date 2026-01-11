English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Rahul Mamkootathil Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ റിമാൻഡിൽ; ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരി​ഗണിക്കും

Rahul Mamkootathil Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ റിമാൻഡിൽ; ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരി​ഗണിക്കും

മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സം​ഗ പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുലിനെ 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:42 PM IST
  • രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.
  • തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരി​ഗണിക്കുക.

Read Also

  1. VD Satheesan: രാഹുൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്; അയോ​ഗ്യതാ നടപടി വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

Trending Photos

Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Karunya KR-738 Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Karunya KR-738 Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
6
Surya Mangal Yuti
Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Samrudhi SM-37 Result: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
5
Kerala lottery
Samrudhi SM-37 Result: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
Rahul Mamkootathil Bail: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ റിമാൻഡിൽ; ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരി​ഗണിക്കും

പത്തനംതിട്ട: ബലാത്സം​ഗക്കേസില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരി​ഗണിക്കും. ജാമ്യാപേക്ഷ രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരി​ഗണിക്കുക. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുലിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ ജയിലിലേക്ക് രാഹുലിനെ മാറ്റി. 

Add Zee News as a Preferred Source

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച് വൈദ്യപരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷ സംഘം രാഹുലിനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയത്. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഡിഎന്‍എ സാമ്പിളെടുക്കുകയും പൊട്ടന്‍സി മെഡിക്കല്‍ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നടത്തുന്നത്. 

Also Read: Rahul Mamkootathil Remanded: ജാമ്യമില്ല, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജയിലിലേക്ക്; 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ പരാതിയിലാണ് രാഹുലിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതീവരഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു രാഹുലിനെ എസ്ഐടി പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ച മുതല്‍ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന രാഹുലിനെ അര്‍ധരാത്രി 12.30 ഓടെ പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ദേഹോപദ്രവം, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം, നിര്‍ബന്ധിത ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് രാഹുലിനെതിരെയുള്ളത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul Mamkootathilbail pleaരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽജാമ്യാപേക്ഷ

Trending News