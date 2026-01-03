Rape Attempt: വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്ന പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബന്ധു അറസ്റ്റിൽ

കാസർകോട്: പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.
മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രതി അതിക്രമത്തിന് മുതിർന്നത്. ഇയാളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിനിയെ ബഹളം കേട്ടെത്തിയ അയൽവാസികളാണ് സഹായിച്ചത്.
തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേക്കൽ പൊലീസ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
