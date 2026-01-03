Rape Attempt: വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്ന പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബന്ധു അറസ്റ്റിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്ന പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ബന്ധു അറസ്റ്റിൽ

Rape Attempt Against Student: മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രതി അതിക്രമത്തിന് മുതിർന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 3, 2026, 07:03 PM IST
  • നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിനിയെ ബഹളം കേട്ടെത്തിയ അയൽവാസികളാണ് സഹായിച്ചത്
  • ബേക്കൽ പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കാസർകോട്: പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബേക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.

മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രതി അതിക്രമത്തിന് മുതിർന്നത്. ഇയാളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിനിയെ ബഹളം കേട്ടെത്തിയ അയൽവാസികളാണ് സഹായിച്ചത്.

തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേക്കൽ പൊലീസ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Rape AttemptRape Attempt Kasaragod

