Rape Case: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ അറ്റൻഡറെ പിരിച്ചുവിട്ടു

കോഴിക്കോട്: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇയാളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടായെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
പ്രതിയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശുപാർശ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗം (ഇ-9) പ്രിൻസിപ്പലിന് കൈമാറുകയും ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. നടപടിയിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് അതിജീവിത പ്രതികരിച്ചു.
2023 മാർച്ച് 18ന് ആണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസിയുവിൽ പാതിമയക്കത്തിലായിരുന്ന യുവതിയാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അറ്റൻഡറാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.
