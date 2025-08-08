English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rape Case: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ അറ്റൻഡറെ പിരിച്ചുവിട്ടു

Kozhikode Medical College Rape Case: പ്രതിയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശുപാർശ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണനിർവഹണ വിഭാ​ഗം (ഇ-9) പ്രിൻസിപ്പലിന് കൈമാറുകയും ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:57 PM IST
  • 2023 മാർച്ച് 18ന് ആണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്
  • തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസിയുവിൽ പാതിമയക്കത്തിലായിരുന്ന യുവതിയാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്

Read Also

  1. Rape case: പ്രതികളുടെ ലൈംഗിക അവയവം ഛേദിക്കാനുള്ള നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍..!!

Trending Photos

Mercury Rise: ബുധന്റെ ഉദയത്തോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും; 5 രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം
6
Mercury Rise
Mercury Rise: ബുധന്റെ ഉദയത്തോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും; 5 രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...
17
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...
Rape Case: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ അറ്റൻഡറെ പിരിച്ചുവിട്ടു

കോഴിക്കോട്: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇയാളുടെ ഭാ​ഗത്ത് തെറ്റുണ്ടായെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

പ്രതിയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശുപാർശ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണനിർവഹണ വിഭാ​ഗം (ഇ-9) പ്രിൻസിപ്പലിന് കൈമാറുകയും ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. നടപടിയിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് അതിജീവിത പ്രതികരിച്ചു.

ALSO READ: അമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

2023 മാർച്ച് 18ന് ആണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസിയുവിൽ പാതിമയക്കത്തിലായിരുന്ന യുവതിയാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അറ്റൻഡറാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Rape casekozhikode medical collegeകോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്ഐസിയു പീഡനക്കേസ്

Trending News