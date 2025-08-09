English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rape Case Against Rapper Vedan: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ്; അന്വേഷണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും

Rapper Vedan: വനിതാ ഡോക്ടറുടെ ബലാത്സം​ഗ കേസിൽ വേടൻ ഒളിവിൽ പോയതോടെയാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കാരണം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 9, 2025, 09:58 AM IST
  • ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ റാപ്പര്‍ വേടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിരണ്‍ദാസ് മുരളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലീസ്
  • വേടനെ തിരഞ്ഞ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം

Read Also

  1. Rapper Vedan Arrest: മാലയിൽ പുലിപ്പല്ല്..! വേടന് പിന്നാലെ വനം വകുപ്പും; ലഹരി കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...
17
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...
Gold Price Today 7th August 2025: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ!
7
Gold rate
Gold Price Today 7th August 2025: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ!
Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
7
Gold price today
Gold price Today 8th August 2025: നിലംതൊടാതെ പറന്ന് സ്വർണവില... പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ
Kerala Lottery Result Today 07 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യമടിച്ച ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 07 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യമടിച്ച ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
Rape Case Against Rapper Vedan: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ്; അന്വേഷണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും

കൊച്ചി: ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ റാപ്പര്‍ വേടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിരണ്‍ദാസ് മുരളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.  വേദന തിരഞ്ഞ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. 

Also Read: റാപ്പർ വേടനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ്: വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി പോലീസ്, മൊബൈൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

റാപ്പർ വേടന്‍ കേരളത്തില്‍ ഇല്ലെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആയത്. തൃക്കാക്കര എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് വേടനായി പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

ഇതിനിടയിൽ വേടന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം 18 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേടന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ത്ത് പോലീസ് ഉടന്‍തന്നെ കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്നും വാർത്തയുണ്ട്. കോടതി അറസ്റ്റ് തടയാത്തതിനാല്‍ അറസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്ക് തടസമില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്

Also Read: ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ രേണുവും അനീഷും പൊരിഞ്ഞ അടി

വേടന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ പുട്ട വിമലാദിത്യ പറഞ്ഞു. കേസില്‍ സാക്ഷികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വേടന്‍ ഒളിവില്‍ പോയത് ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ പ്രതിയായതോടെയാണ് . തൃശൂരിലെ വീട്ടില്‍ പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും വേടനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടര്‍ന്ന് വേടന്റെ ഫോണ്‍ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ യുവ ഡോക്ടറായിരുന്നു വേടനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ 2023 മാര്‍ച്ച് വരെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ലഹരിയടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് തവണ പലയിടങ്ങളില്‍വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പിജിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് വേടനോട് ആരാധന തോന്നിയതെന്നും പിന്നീട് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

Rapper VedanSexual assaultInvestigation TeamRape caseThrissur

Trending News