Rape Case Against Rapper Vedan: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ്; അന്വേഷണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും

കൊച്ചി: ബലാത്സംഗക്കേസില് റാപ്പര് വേടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിരണ്ദാസ് മുരളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. വേദന തിരഞ്ഞ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം.
റാപ്പർ വേടന് കേരളത്തില് ഇല്ലെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആയത്. തൃക്കാക്കര എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് വേടനായി പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
ഇതിനിടയിൽ വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം 18 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേടന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത് പോലീസ് ഉടന്തന്നെ കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കുമെന്നും വാർത്തയുണ്ട്. കോടതി അറസ്റ്റ് തടയാത്തതിനാല് അറസ്റ്റ് നടപടികള്ക്ക് തടസമില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്
വേടന്റെ ലൊക്കേഷന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് പുട്ട വിമലാദിത്യ പറഞ്ഞു. കേസില് സാക്ഷികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വേടന് ഒളിവില് പോയത് ബലാത്സംഗക്കേസില് പ്രതിയായതോടെയാണ് . തൃശൂരിലെ വീട്ടില് പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും വേടനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടര്ന്ന് വേടന്റെ ഫോണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ യുവ ഡോക്ടറായിരുന്നു വേടനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ആഗസ്റ്റ് മുതല് 2023 മാര്ച്ച് വരെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. രണ്ട് വര്ഷത്തിനിടെ ലഹരിയടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് തവണ പലയിടങ്ങളില്വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പിജിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് വേടനോട് ആരാധന തോന്നിയതെന്നും പിന്നീട് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
