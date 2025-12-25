English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Crime
  • Gun Shooting: 'ഫോൺ നൽകിയില്ല'; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ ബന്ധു വെടിവെച്ചു

Gun Shooting: 'ഫോൺ നൽകിയില്ല'; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ ബന്ധു വെടിവെച്ചു

Gun Shooting: തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട ഉന്നാംപാറയിലാണ് സംഭവം.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 25, 2025, 06:40 PM IST
  • രഞ്ജിത്ത് എന്ന യുവാവിനാണ് വെടിയേറ്റത്.
  • യുവാവിനെ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെടിവച്ചത്.
  • ബന്ധുവായ സജീവ് എന്നയാളാണ് യുവാവിനെ വെടിവച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

Gun Shooting: 'ഫോൺ നൽകിയില്ല'; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ ബന്ധു വെടിവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ ബന്ധു വെടിവെച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട ഉന്നാംപാറയിലാണ് സംഭവം. രഞ്ജിത്ത് എന്ന യുവാവിനാണ് വെടിയേറ്റത്. യുവാവിനെ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെടിവച്ചത്. ബന്ധുവായ സജീവ് എന്നയാളാണ് യുവാവിനെ വെടിവച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പരിക്കേറ്റ രഞ്ജിത്തിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇയാളുടെ പരിക്ക് ​ഗുരുതരമല്ല. ഫോൺ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്ത വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അജിത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ബാറിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. സജീവൻ സെക്യൂരിറ്റി ജോലിക്കാരനാണ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Gun ShootingThiruvananthapuram

