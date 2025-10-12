Crime News: കാട്ടാക്കട പൂവച്ചലിൽ രണ്ട് വീടുകളിൽ മോഷണം

കാട്ടാക്കട: പൂവച്ചലിൽ രണ്ട് വീടുകളിൽ മോഷണം. പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഷണം നടന്നത്. വഴുതനമുകളിലെ സുരഭി എന്ന വീട്ടിലും കൊണ്ണിയൂർ പ്രദേശത്തുള്ള മദീന മൻസിൽ വീടിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത്.
രണ്ടിടത്തും വീടുകൾ ആളില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത്. വഴുതനമുകളിലെ സുരഭിയിൽ കോട്ടയം ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരനായ സുബിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 5.1 പവൻ സ്വർണ്ണവും 10,000 രൂപയുമാണ് മോഷണം പോയത്. സംഭവ സമയത്ത് സുബിൻ കുടുംബസമേതം ഭാര്യ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടെ കൊറിയർ ബോയ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന നിലയിലും ഗേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് അടച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടത്. വിവരം സുബിനോട് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ ബന്ധുക്കൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത് വ്യക്തമായത്.
മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് വീട്ടിലെ മുൻവശ വാതിൽ വഴിയാണ് അകത്ത് കയറിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളിലെയും അലമാരകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ട്ണ്ട്. പ്രധാന ബെഡ്റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും ആണ് നഷ്ടമായത്. പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊണ്ണിയൂർ പ്രദേശത്തുള്ള മദീന മൻസിൽ വീട്ടിൽ നിസാറുദ്ദീനും കുടുംബവും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്നത്.
വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിനായി കരുതിയിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്ടാക്കൾ എടുത്തത്. ഇന്നലെ പകൽ 12:45 ഓടെയാണ് മോഷണ വിവരം നിസാറുദ്ദീൻ അറിയുന്നത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളിലെയും അലമാരകൾ കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലെ അലമാരയിലെ രഹസ്യ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് നഷ്ടമായത്. നിസാറുദ്ദീനും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി കാഞ്ഞിരംകുളത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ഇവർ നാട്ടിലെ വീട്ടിലേക്കും വരാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഇരു സ്ഥലങ്ങളിലും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പെർട്ട് ഫാത്തിമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ് അനന്തു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാട്ടാക്കട എസ്ഐ മനോജ് ശശിധരൻ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
