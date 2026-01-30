Sabamala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിൽ വീണ്ടും പരിശോധന

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും. ഇതിലെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടായതായി വിഎസ്എസ്സി നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിലൂടെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പോറ്റിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്വാരപാലക പാളിയിൽ 394.6 ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും, കട്ടിള പാളികളിൽ 409 ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും പൂശി എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്.
അതിനായി സന്നിധാനത്തെ പാളികളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും. വിഎസ്എസ്സിയിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് നീക്കം. ഇതിനായി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാകും നടപടി സ്വീകരിക്കുക. സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ വീണ്ടും അനുജ്ഞയും വാങ്ങേണ്ടിവരും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളികളിലെ സ്വർണം കട്ടെങ്കിലും പാളികൾ ആകെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിഎസ്എസ്സി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മൊഴി. ശബരിമല കട്ടിളപാളികൾ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും കവർന്നത് ചെമ്പ് പാളികൾ പൊതിഞ്ഞ സ്വർണമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
