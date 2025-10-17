Sabarimala Gold Plate Controversy: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദക്കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊറ്റി അറസ്റ്റിൽ. പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളിയുടെയും, ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെയും സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലാണ് അറസ്റ്റ്. എസ്പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പത്ത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിൽ വെളുപ്പിനെ 2:30 നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോറ്റിയെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പോറ്റിയെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പോറ്റി മോഷ്ടിച്ച സ്വർണ്ണം ബംഗളൂരു സ്വദേശിക്കാണ് കൈമാറിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ബെംഗളൂരു യാത്ര ദുരൂഹമാണെന്നും എസ്ഐടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മുന് മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നും എസ്ഐടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സന്നിധാനത്ത് എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് പുളിമാത്തുള്ള വീട്ടില് നിന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടര്ന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഓഫീസില് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
കേസിൽ നിലവിലെ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മുരാരി ബാബു (മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്), സുനില് കുമാര് (മുന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്), ഡി സുധീഷ് കുമാര് (മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്), ആര് ജയശ്രീ (മുന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി), കെ എസ് ബൈജു (മുന് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്), ആര് ജി രാധാകൃഷ്ണന് (മുന് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്), രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് (മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്), രാജേന്ദ്രന് നായര് (മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്), ശ്രീകുമാര് (മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്) എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വര്ണമോഷണത്തില് എട്ടു പേരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് കല്പേഷ്, 2019 ലെ ദേവസ്വം കമ്മീഷണര്, എ പത്മകുമാര് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 2019 ലെ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ഭരണസമിതി എന്നിവരാണ് പ്രതികള്.
