Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുരാരി ബാബുവിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വാന്തനക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് മുരാരി ബാബുവിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സബ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിൽ
അന്വേഷണ സംഘം മുരാരി ബാബുവിനെ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനും അറസ്റ്റിലാകുന്ന ആദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് മുരാരി ബാബു. ഇയാളാണ് ദ്വാരപാലക ശില്പ്പങ്ങളിലെ സ്വര്ണ്ണം പതിച്ച പാളികള് ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുരാരി ബാബുവിന്റെ അറസ്റ്റോടെ അന്വേഷണം ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ ഉന്നതരിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുരാരി ബാബുവിനെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഹൈദരബാദ്-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ വോൾവോ ബസിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
മുരാരി ബാബുവിനെതിരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 2024 ൽ ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ നവീകരണത്തിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടുന്നതിന് മുരാരി ബാബു ഇടപെട്ടതായും, ദ്വാരപാലക ശിൽപം നവീകരണത്തിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വഴി ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ എത്തിക്കാൻ മുരാരി ബാബു നീക്കം നടത്തിയതായും ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് മുരാരി ബാബു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.