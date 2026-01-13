English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ കടത്തിയ കേസിലും തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 13, 2026, 12:27 PM IST
  • കട്ടിളപ്പാളികൾ കടത്തിയ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുന്നത് കോടതി ഈ മാസം 19ലേക്ക് മാറ്റി.
  • ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ കടത്തിയ കേസിലും തന്ത്രി പ്രതിയാണെന്ന് എസ്ഐടി സംഘം പറഞ്ഞു.

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിയും മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റുമായ എ പത്മകുമാറിന്റെ റിമാൻഡ് നീട്ടി. ഈ മാസം 27 വരെയാണ് നീട്ടി. പത്മകുറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നേരത്തെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. 

അതേസമയം കട്ടിളപ്പാളികൾ കടത്തിയ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കുന്നത് കോടതി ഈ മാസം 19ലേക്ക് മാറ്റി. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ കടത്തിയ കേസിലും തന്ത്രി പ്രതിയാണെന്ന് എസ്ഐടി സംഘം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെ കോടതിയിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുമതി വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ കടത്തിയ കേസിലെ തന്ത്രിയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Sabarimala gold theft caseA Padmakumarശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്

