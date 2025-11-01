Shabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ്കുമാർ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാറിന്റെ അറസ്റ്റാണ് നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേസിൽ മൂന്നാമത്തെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സുധീഷ് കുമാറിനെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ചക്കൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സുധീഷ് കുമാറിനെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനടിയിൽ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തും ഇടനിലക്കാരനുമായ വാസുദേവൻ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത വിട്ടയച്ചിരുന്നു.
കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി സുധീഷ് കുമാറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലേത് ചെമ്പ് പാളികൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയും മഹസറിൽ ക്രമക്കേട് കാട്ടിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വർണം കവരാൻ അവസരമൊരുക്കിയതിലും സുധീഷ് കുമാറിനും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. എസ്പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സുധീഷ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ പാളികൾ 2019 ൽ സ്വർണം പൂശാൻ കൈമാറുമ്പോൾ സുധീഷ് കുമാർ ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഇയാളെ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നത്. ഇതേ കേസിലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവും അറസ്റ്റിലായത്. ഇരുവരും നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്.
