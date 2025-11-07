English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റിൽ

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ള രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തിന്റെ ഭാഗാമാകാമെന്ന സംശയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

Last Updated : Nov 7, 2025, 06:45 AM IST
  • ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ്
  • മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്
  • ഇയാൾ 2019 ൽ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറായിരുന്നു

Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംത്തിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിനെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഇയാൾ 2019 ൽ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറായിരുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നേരത്തെ ചില മൊഴികളും രേഖകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പ പാളികള്‍ കൈമാറുന്ന സമയത്ത് ബൈജു സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത്  ദുരൂഹമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കെ എസ് ബൈജുവിന്റെ അസാന്നിധ്യം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എസ്‌ഐടി എത്തിയത്. 

തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറാണ് പാളികൾ കൈമാറുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ തൂക്കവും അളവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ  സമയം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നത് ദുരൂഹത ഉയർത്തിയിരുന്നു.  ബൈജുവിന്റെ അറസ്റ്റോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റും മുൻ കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. 

 

