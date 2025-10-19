English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

ഇന്ന് പോറ്റിയെ ബെംഗളൂരു ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യും

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 19, 2025, 09:16 AM IST
Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പണവും സ്വർണവും പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണമാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

അതുപോലെ ശബരിമലയിലെ സ്വർണപാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പകർപ്പുകളും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം ആഭരങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും കണക്കുകളില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കവർച്ച ചെയ്ത സ്വർണമാണ് ഇതെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈത് തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കകുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ആണെന്നാണ് കുടുംബം പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞത്. 

ഇത് കൂടാതെ പിടിച്ചെടുത്തതിൽ കോടികളുടെ ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ രേഖകളുമുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണ്ണ കൈമാറ്റത്തി റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കാം ഈ ഭൂമിയിടപാടുകൾ എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ  നിഗമനം. ഇന്ന് പോറ്റിയെ ബെംഗളൂരു ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുപുറമെ നിയമവിരുദ്ധമായി പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടും പോറ്റിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് കൈക്കലാക്കിയ നിരവധി ആധാരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുക്കുകയുമുണ്ടായി.

ഇന്നലെ വൈകീട്ട് നാല് മണിയോടെ വീട്ടില്‍ എത്തിയ സംഘം അര്‍ധരാത്രി ഏതാണ്ട്‌  പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് മടങ്ങിയത്. പുളിമാത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് അംഗം എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന നടന്നത്. 

