ബെംഗളൂരു: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരിയായ ഗോവർധനെ സാക്ഷിയാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുള്ള നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം.
Also Read: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കു പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്
ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിറ്റത് ഗോവർദ്ധനാണ്. പക്ഷെ ഇത് ശബരിമലയിലെ സ്വർണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഗോവർധൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്വർണം 2020 ലായിരുന്നു ഗോവർധന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിറ്റത്. വിറ്റ 476 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിൽ 400 ഗ്രാമിലധികവും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും
പോറ്റി നാണയങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നൽകിയ സ്വർണം ഗോവർധൻ സ്വർണക്കട്ടിയാക്കിയിരുന്നു. അതാണ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ മോഷണമുതലാണോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.