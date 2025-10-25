English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ഗോവര്‍ധനെ സാക്ഷിയാക്കും; സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മൊഴി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ഗോവര്‍ധനെ സാക്ഷിയാക്കും; സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മൊഴി

വിറ്റ 476 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിൽ 400 ഗ്രാമിലധികവും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:14 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരിയായ ഗോവർധനെ സാക്ഷിയാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ഇതിനുള്ള നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിറ്റ ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്തി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ഗോവര്‍ധനെ സാക്ഷിയാക്കും; സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മൊഴി

ബെംഗളൂരു: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരിയായ ഗോവർധനെ സാക്ഷിയാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുള്ള നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കു പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്

ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി  വിറ്റത് ഗോവർദ്ധനാണ്.  പക്ഷെ ഇത് ശബരിമലയിലെ സ്വർണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഗോവർധൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  ഈ സ്വർണം 2020 ലായിരുന്നു ഗോവർധന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിറ്റത്. വിറ്റ 476 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിൽ 400 ഗ്രാമിലധികവും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.   

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും

പോറ്റി നാണയങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നൽകിയ സ്വർണം ഗോവർധൻ സ്വർണക്കട്ടിയാക്കിയിരുന്നു. അതാണ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ മോഷണമുതലാണോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseGold FoundSIT teamUnnikrishnan Potty

