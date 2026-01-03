Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: ജാമ്യം തേടി എൻ വാസു സുപ്രീംകോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യം തേടി എൻ വാസു സുപ്രീംകോടതിയിൽ. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങള്, കട്ടിളപ്പാളികള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വര്ണക്കവര്ച്ചയ്ക്ക് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിക്കൊടുത്തുവെന്ന കേസില് എന് വാസുവിന്റെയും മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവിന്റെയും മുന് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് കെ എസ് ബൈജുവിന്റെയും ജാമ്യഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നീക്കം.
എന് വാസു നിലവിൽ ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കേസിന്റെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി പൂര്ണ്ണമായി സഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വസ്തുത പരിശോധിക്കാതെയാണ് തനിക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതെന്നും എന് വാസു അപ്പീലില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താന് സ്വര്ണക്കവര്ച്ചയ്ക്ക് സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അപ്പീലില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
എൻ വാസു ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളികള് ചെമ്പുപാളികളെന്ന പേരില് സ്വര്ണം പൂശാനായി കൈമാറിയ കേസില് മൂന്നാം പ്രതിയാണ്. കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വര്ണപ്പാളികള് ചെമ്പെന്ന് എഴുതാന് കമ്മീഷണറായിരുന്ന എന് വാസുവാണ് നിര്ദേശം നല്കിയതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് എൻ വാസുവിനെ പ്രതി ചേര്ത്തത്. എൻ വാസു 2019 നവംബർ മുതൽ 2 വർഷം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് 2018 ഫെബ്രുവരി മുതല് 2019 മാര്ച്ച് വരെ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായും പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. പി കെ ഗുരുദാസന് എക്സൈസ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് വാസു പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് അംഗമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.
