Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണ്ണം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി എസ്ഐടി ടീം. ഒപ്പം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാനുള്ള പരിശോധനയും നടത്തും.
ഗോവർധിന്റെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സ്വർണ്ണവുവും അതുപോലെ പോറ്റിയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സ്വർണവുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും നിന്നും 176 ഗ്രാമിന്റെ ആഭരണങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനൊപ്പം പോറ്റിയും സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും എസ്ഐടി ടീം പരിശോധിക്കും.
ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ബെംഗളൂരുവിലെയും ചെന്നൈയിലെയും തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോറ്റിയുടെബെംഗളൂരുവിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ബെംഗളൂരുവിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തം പേരിലും വീട്ടുകാരുടെ പേരിലുമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല ബെംഗളൂരുവിൽ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടും പോറ്റിയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
