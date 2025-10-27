English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

Sabarimala Gold Robbery Case: ബെംഗളൂരുവിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തം പേരിലും വീട്ടുകാരുടെ പേരിലുമാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 27, 2025, 09:08 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണ്ണം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി എസ്ഐടി
  • ഒപ്പം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാനുള്ള പരിശോധനയും നടത്തും

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുരാരി ബാബുവിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Trending Photos

Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: വീണ്ടെടുത്ത സ്വർണം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടെടുത്ത  സ്വർണ്ണം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി എസ്ഐടി ടീം.  ഒപ്പം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാനുള്ള പരിശോധനയും നടത്തും.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ്: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

ഗോവർധിന്റെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സ്വർണ്ണവുവും അതുപോലെ പോറ്റിയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സ്വർണവുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും നിന്നും 176 ഗ്രാമിന്റെ ആഭരണങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനൊപ്പം പോറ്റിയും സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും എസ്ഐടി ടീം പരിശോധിക്കും. 

Also Read: കോട്ടയത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ബെംഗളൂരുവിലെയും ചെന്നൈയിലെയും തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പോറ്റിയുടെബെംഗളൂരുവിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ബെംഗളൂരുവിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തം പേരിലും വീട്ടുകാരുടെ പേരിലുമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല ബെംഗളൂരുവിൽ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടും പോറ്റിയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sabarimala gold theft caseUnnikrishnan PottySIT teamSabarimala Gold Robbery CaseSabarimala

Trending News