Sabarimala Gold TheftCase: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ദ്വാരപാലക പാളികൾ ഇളക്കിയത് മരാമത്തുകാർ അറിയാതെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ശ്രീകോവിലെ ദ്വാരപാളിക പാളികൾ ഇളക്കി സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് ദേവസ്വം മരാമത്ത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതെയെന്ന് എസ്ഐടി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എസ്ഐടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; വരുന്ന 3 ദിവസത്തേക്ക് ഗ്രീൻ അലർട്ട്
ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ പ്രധാന വസ്തു ഇളക്കുമ്പോൾ മരാമത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും. 1998 മുതൽ ശ്രീകോവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം യുബി ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീകോവിലിന്റെ സ്വർണം പൊതിയൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ തിരികെപിടിപ്പിക്കാൻ മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു എൻജിനിയറെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ലെ സ്വർണക്കൊള്ള പുറത്തായപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിൽ 1998 ൽ എൻജിനിയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സർക്കുലറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിനം
2019 ൽ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ പാളികൾ ഇളക്കി സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയറും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനർഥം അന്നും ഈ പ്രവൃത്തി മരാമത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ അന്ന് നടന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ എൻജിനിയറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടീക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.