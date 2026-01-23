English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Sabarimala Gold TheftCase: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ദ്വാരപാലക പാളികൾ ഇളക്കിയത് മരാമത്തുകാർ അറിയാതെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Sabarimala Gold TheftCase: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ദ്വാരപാലക പാളികൾ ഇളക്കിയത് മരാമത്തുകാർ അറിയാതെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

2019 ലെ സ്വർണക്കൊള്ള പുറത്തായപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിൽ 1998 ൽ എൻജിനിയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സർക്കുലറും ഉണ്ടായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:36 AM IST
  • ദ്വാരപാളിക പാളികൾ ഇളക്കി സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് ദേവസ്വം മരാമത്ത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതെ
  • സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എസ്‌ഐടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ശ്രീകോവിലെ ദ്വാരപാളിക പാളികൾ ഇളക്കി സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് ദേവസ്വം മരാമത്ത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതെയെന്ന് എസ്‌ഐടി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എസ്‌ഐടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ പ്രധാന വസ്തു ഇളക്കുമ്പോൾ മരാമത് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും. 1998 മുതൽ ശ്രീകോവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം യുബി ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീകോവിലിന്റെ സ്വർണം പൊതിയൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ തിരികെപിടിപ്പിക്കാൻ മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു എൻജിനിയറെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ലെ സ്വർണക്കൊള്ള പുറത്തായപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിൽ 1998 ൽ എൻജിനിയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സർക്കുലറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

2019 ൽ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ പാളികൾ ഇളക്കി സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനിയറും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനർഥം അന്നും ഈ പ്രവൃത്തി മരാമത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ അന്ന് നടന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ എൻജിനിയറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടീക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sabarimala gold theft caseDwarapalakapaliSabarimalaSabarimala Gold RobberySIT Report

