തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഗോവർധന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി എസ്ഐടി. കര്ണാടക ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ധന്റെ വീട്ടില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ സ്പോണ്സര്ഷിപ്പിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപ കൈമാറിയെന്ന ഗോവര്ധന്റെ മൊഴിക്ക് പിന്നാലെയാണ് മൂന്നാം തവണയും എസ്ഐടി ബെല്ലാരിയിലെത്തി ഗോവര്ധന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇന്നലെയാണ് ഗോവര്ധന്റെ ബെല്ലാരിയിലെ വീട്ടില് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കര്ണാടകയിലെത്തിയത്.
അഞ്ചംഗ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയില് ഗോവര്ധന്റെ വീട്ടില് നിന്നും ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രേഖകള് എസ്ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ലഭിച്ചുന്നു. ബെല്ലാരിയില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ബെല്ലാരിയില് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ശബരിമലയില് നിന്ന് നഷ്ടമായ സ്വര്ണത്തിന് തുല്യമായ സ്വര്ണം ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
