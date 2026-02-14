English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ഗോവർധന്‍റെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെത്തി എസ്ഐടി

Sabarimala Gold Robbery Case: കേസിലെ പ്രധാനപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിള്ള ഗോവർധൻ ഒന്നരക്കോടി രൂപ കൈമാറിയിരുന്നു. ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീട്ടിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 14, 2026, 11:40 AM IST
  • ഗോവര്‍ധന്റെ വീട്ടില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഗോവർധന്‍റെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി എസ്ഐടി. കര്‍ണാടക ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്‍ധന്റെ വീട്ടില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ

ശബരിമലയിലെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപ കൈമാറിയെന്ന ഗോവര്‍ധന്റെ മൊഴിക്ക് പിന്നാലെയാണ് മൂന്നാം തവണയും എസ്‌ഐടി ബെല്ലാരിയിലെത്തി ഗോവര്‍ധന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇന്നലെയാണ് ഗോവര്‍ധന്റെ ബെല്ലാരിയിലെ വീട്ടില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കര്‍ണാടകയിലെത്തിയത്. 

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ ഇന്ന് വാദങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജ്വസ്വലമായ ദിനം

അഞ്ചംഗ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയില്‍ ഗോവര്‍ധന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നും ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രേഖകള്‍ എസ്‌ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ലഭിച്ചുന്നു. ബെല്ലാരിയില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം  എത്തുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബെല്ലാരിയില്‍ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് നഷ്ടമായ സ്വര്‍ണത്തിന് തുല്യമായ സ്വര്‍ണം ശേഖരിച്ചിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

