Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിറ്റ ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്തി

ബെംഗളൂരു: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ബെല്ലാരിയിലെ വ്യാപാരിക്ക് വിറ്റ ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിനിടെ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറിയില് നിന്നാണ് കട്ടികളുടെ രൂപത്തില് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ഈ സ്വര്ണം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് എസ്ഐടി സംഘം ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരി ഗോവര്ധനന്റെയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് സ്വര്ണം വീണ്ടെടുത്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 476 ഗ്രാം സ്വര്ണമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ഗോവര്ധന് വിറ്റിരുന്നത്. അതിൽ 400 ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള സ്വർണ്ണ കട്ടികളാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സ്വർണ്ണം മുഴുവനും കണ്ടെത്തിയോ എന്നതില് വ്യക്തതയില്ലെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സൂചന. എസ്പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുളിമാത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ സ്വർണ്ണം വിട്ടതായി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും വാങ്ങിയതായി ഗോവര്ധനും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഗോവര്ധന് ബെല്ലാരിയിലെ റോദ്ദം ജ്വല്ലറി ഉടമയാണ്. ഗോവര്ധന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ശ്രീറാംപുരം അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് വെച്ചാണ്. അന്ന് ശബരിമലയിലെ പൂജാരിയെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതില് ശ്രീരാംപുരം അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലും പ്രദര്ശിപ്പിച്ച് പൂജകള് നടത്തിയിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി പ്രത്യേക സംഘം നടത്തുന്ന തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നും തുടരും. ഇന്നലെയാണ് പോറ്റിയുമായി അന്വേഷണ സംഘം ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിയത്. ഇന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്, ബെല്ലാരിയിൽ സ്വർണ്ണം വിൽപ്പന നടത്തിയ സ്ഥലം, ദ്വാരപാലക പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ സ്ഥാപനം, ചെന്നെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഈ മാസം 30 ന് കഴിയും.
