കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ധന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയുമായി എസ്ഐടി സംഘം. കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ വീട്ടിലാണ് പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഗോവർധന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ എസ്ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗോവർധന്റെ ബാങ്കിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ നീങ്ങുന്നത്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ബെല്ലാരിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിയായ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഹര്ജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. കേസിലെ എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. കേസിൽ തന്നെ പ്രതി ചേര്ത്ത എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹര്ജി സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ പങ്കജ് ഭാന്ധരിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നായിരുന്നു എസ്ഐടി നിലപാട്. ഹര്ജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
