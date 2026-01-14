English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കും

കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എസ്‌ഐടിക്ക് ലഭ്യമായത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസും എസ്‌ഐടി അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 14, 2026, 12:31 PM IST
  • 2017 ലായിരുന്നു കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഇനി കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്‌ഐടി അന്വേഷിക്കും. 2017 ലായിരുന്നു കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്.  കൊടിമരം മാറ്റിയത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ശരംകുത്തിയിൽ എത്തും

സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ്‌ഐടിയും ദേവസ്വം വിജിലൻസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരിൽ നിന്നും എസ്‌ഐടി മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എസ്‌ഐടിക്ക് ലഭ്യമായത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസും എസ്‌ഐടി അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം

പഴയ കൊടിമരം ജീര്‍ണിച്ച അവസ്ഥയില്‍ ആയതോടെയാണ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാജി വാഹനത്തിനും അഷ്ടദിക്ക് പാലകന്മാര്‍ക്കും വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSITFlagpole Replacement CaseKerala

