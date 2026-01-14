Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഇനി കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കും. 2017 ലായിരുന്നു കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമരം മാറ്റിയത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ്.
സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ്ഐടിയും ദേവസ്വം വിജിലൻസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരിൽ നിന്നും എസ്ഐടി മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എസ്ഐടിക്ക് ലഭ്യമായത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസും എസ്ഐടി അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്.
പഴയ കൊടിമരം ജീര്ണിച്ച അവസ്ഥയില് ആയതോടെയാണ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാജി വാഹനത്തിനും അഷ്ടദിക്ക് പാലകന്മാര്ക്കും വര്ഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.
