Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യും

സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ കാലത്ത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ശക്തം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 16, 2025, 01:12 PM IST
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യും.  ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: തൃശൂരിൽ അടക്കം നേരിട്ടത് വൻ തിരിച്ചടി; കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

2024 ൽ പി എസ് പ്രശാന്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്ത് 2019 ലേത് പോലെ സമാനമായി ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിൽ നിറം മങ്ങിയെന്നും സ്വർണം പൂശണമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വരുകയും. സ്വർണപാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ പി.എസ്. പ്രശാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം എടുക്കുത്തു. അതിനിടെയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. 

Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

ഇതോടെ പദ്ധതി മാറ്റി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ ബെം​ഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്വർണം പൂശുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വർണം പൂശാൻ തീരുമാനിക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായോ എന്നായിരിക്കും എസ്എടി ചോദിച്ചറിയുക.  ഇതിനിടയിൽ സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ കാലത്ത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ശക്തമാണെ ന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

