  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: പ്രതി ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: പ്രതി ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

ഒന്നരക്കോടി നൽകിയതിനുശേഷമാണ് സ്വർണം വാങ്ങിയത്. പണം നൽകിയതിന്‍റെ തെളിവുകളും ഗോവര്‍ധൻ എസ്ഐടിക്ക് നൽകിയിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:47 PM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിയായ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി
  • കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി

  Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: പ്രതി ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിയായ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: ശബരിമല കൊടിമര നിർമാണ ക്രമക്കേട്‌: മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണർ ഗുരുതര ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപിച്ചശേഷം ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഗോവർധൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. താൻ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണെന്നും സ്വർണ്ണക്കോള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും ഗോവർധൻ ജമ്യഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.    

ശബരിമലയിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം വാങ്ങിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധനെ എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഗോവര്‍ധൻ നൽകിയ മൊഴിയിൽ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പലപ്പോഴായി ഒന്നരക്കോടി രൂപ നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പണം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് സ്വർണം വാങ്ങിയതെന്നും എന്നാൽ ഈ സ്വർണം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് വാങ്ങിയതെന്നും ഗോവര്‍ധൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണമാണ് ഇതെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഗോവര്‍ധൻ  തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നത് എന്നാണ് എസ്‌ഐടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: ശിവരാത്രി 2026: മഹാശിവരാത്രി എന്നാണ്? വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടത് ഏത് ദിവസം? അറിയാം...

ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഇനി 3 പേരെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദ്വാരപാലകക്കേസില്‍ രണ്ട് പേരുടെയും കട്ടിളപ്പാളിക്കേസില്‍ ഒരാളുടെയും പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSabarimala Gold Robbery Caseശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്സുപ്രീം കോടതി

