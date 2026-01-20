English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ദ്വാരപാലക കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം, കട്ടിളപ്പടി കേസിൽ ജയിലിൽ തുടരും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ദ്വാരപാലക കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം, കട്ടിളപ്പടി കേസിൽ ജയിലിൽ തുടരും

പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 20, 2026, 05:22 PM IST
  • എന്നാൽ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പോറ്റി ജയിലിൽ തന്നെ തുടരും.
  • ഈ കേസിലും ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമെ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ.

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ പാളികളുടെ കേസിലാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പോറ്റി ജയിലിൽ തന്നെ തുടരും. ഈ കേസിലും ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമെ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ സ്വഭാവിക ജാമ്യത്തിലേക്ക് കോടതി നീങ്ങുകയായിരുന്നു. 

Sabarimala gold theft caseUnni Krishnan Pottiശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി

