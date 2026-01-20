Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ദ്വാരപാലക കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം, കട്ടിളപ്പടി കേസിൽ ജയിലിൽ തുടരും

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ പാളികളുടെ കേസിലാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പോറ്റി ജയിലിൽ തന്നെ തുടരും. ഈ കേസിലും ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമെ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ സ്വഭാവിക ജാമ്യത്തിലേക്ക് കോടതി നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
