  • Save Box App Fraud Case: നടൻ ജയസൂര്യക്ക് കുരുക്കിട്ട് ഇഡി, സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു; നടപടി സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ

Save Box App Fraud Case: നടൻ ജയസൂര്യക്ക് കുരുക്കിട്ട് ഇഡി, സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു; നടപടി സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ

സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഇ.ഡി നടപടി നടൻ ജയസൂര്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:44 PM IST
  • ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സാധാരണ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
  • അത്തരം പരസ്യങ്ങളിൽ പണം വാങ്ങി അഭിനയിക്കുന്നവരെ തട്ടിപ്പിലെ കൂട്ടാളികളായി കണക്കാക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കാനും സർക്കാർ നിർദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

Save Box App Fraud Case: നടൻ ജയസൂര്യക്ക് കുരുക്കിട്ട് ഇഡി, സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു; നടപടി സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ

കൊച്ചി: സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നടന്‍ ജയസൂര്യയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. താരത്തിന്റെ 39 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയ ജയസൂര്യയെ മുൻപ് രണ്ട് തവണ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 

ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സാധാരണ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അത്തരം പരസ്യങ്ങളിൽ പണം വാങ്ങി അഭിനയിക്കുന്നവരെ തട്ടിപ്പിലെ കൂട്ടാളികളായി കണക്കാക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കാനും സർക്കാർ നിർദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജയസൂര്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രിയും പുറത്ത്; ജാമ്യം നൽകി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി

കേസിൽ‌ താരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഇഡി സേവ് ബോക്സ് ആപ്പുമായി നടൻ നടത്തിയ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സമയവും അനുവദിച്ചിരുന്നു. തട്ടിപ്പിലൂടെ സേവ് ബോക്സ് സ്വന്തമാക്കിയ കള്ളപ്പണം കൈമാറിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ജയസൂര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് താരത്തിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്താൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. നൂറോളം പേരിൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ 2023ൽ തൃശൂർ സ്വദേശി സ്വാതിക് റഹീമിനെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

