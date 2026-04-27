Eidence Tampering Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ ആന്റണി രാജുവിന് തിരിച്ചടി; ശിക്ഷാവിധി തടയണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിലെ ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ ആന്റണി രാജു നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ്.
ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയേയും ആന്റണി രാജു സമീപിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ആന്റണി രാജു സ്പ്രേയിം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്. ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യം തള്ളിയതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായില്ല.
ആന്റണി രാജു രണ്ടാം പ്രതിയായ കേസിൽ 3 വർഷം തടവിനാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ഈ ആവശ്യം തള്ളിയ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
