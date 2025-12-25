Crime News: വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ഗൃഹനാഥനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്പിച്ചു; രണ്ടാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ഗൃഹനാഥനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിൽ. ഞെക്കാട് വലിയവിള സ്വദേശി സതീഷ് ശ്രാവണിനെയാണ് കല്ലമ്പലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. ഈ കേസില് ഒളിവിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെക്കൂടി പിടികൂടാനുള്ളതിനാൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. ഒറ്റൂർ മാവേലിക്കോണം കാർത്തികയിൽ പ്രജീഷിനാണ് (39) വെട്ടേറ്റത്. ഇരുകാലുകൾക്കും കൈയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രജീഷ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ 7ന് രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മൂന്നംഗ സംഘം പ്രജീഷിന്റെ വീടിന്റെ ജനലുകൾ അടിച്ച് തകർത്തും അടുക്കള വാതിൽ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അകത്തുകയറി കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ മുന്നിലിട്ടാണ് പ്രജീഷിനെ തുരുതുരാ വെട്ടിയത്. ദേഹമാസകലം മുറിവേറ്റ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച പ്രജീഷിനെ പൊലീസെത്തിയാണ് തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
മുഖംമൂടി ധരിച്ചിരുന്ന അക്രമികൾ സംഭവശേഷം ഓടി കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവശേഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതിയെയും ഇയാളെ ഒളിവിൽ പാർക്കാൻ സഹായിച്ച കൂട്ടാളിയെയും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. പിടിയിലായ രണ്ടാം പ്രതിയായ സതീഷ് ശ്രാവൺ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കിളിമാനൂരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്നും ഇയാളെ കല്ലമ്പലം പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
