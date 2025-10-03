Chaitanyananda Saraswati: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്; സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി ജൂഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് ഡൽഹി കോടതി. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇയാളെ ഇന്ന് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അനിമേഷ് കുമാറിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ചൈതന്യാനന്ദ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ 17 വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് ചൈതന്യാനന്ദയ്ക്കെതിരായ കേസ്. നേരത്തെ, ചൈതന്യാനന്ദയുടെ പേരിൽ വിവധ ബാങ്കുകളിലുമായി കിടന്നിരുന്ന 8 കോടി രൂപ പോലീസ് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
Also Read: Marijuana Seized: സീറ്റിനടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
ശ്രീ ശാർദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിലെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇയാൾ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയതായാണ് പരാതി. വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രാത്രികാലങ്ങളിൽ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. വിദേശയാത്രകൾക്കും മറ്റും പെൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുകയും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയുണ്ട്. 17 പെൺകുട്ടികളാണ് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ രഹസ്യ കാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതായും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ വഴി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി വ്യത്യസ്ത പേരുകളും വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതായും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം 50 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പിൻവലിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.