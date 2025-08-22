തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാരോപണത്തെ തുടര്ന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായാണ് യുവതി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവിയോടാണ് യുവതി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ഗര്ഭ നിരോധന മരുന്ന് കഴിക്കാന് നിര്ബന്ധിച്ചുവെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രണയാഭ്യര്ത്ഥനയും വിവാഹ വാഗ്ദാനവും നല്കിയാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് തന്നെ സമീപിച്ചത് എന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യം ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ചാറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എങ്കിലും പിന്നീട് ടെലഗ്രാമിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു എന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് രാഹുല് മിക്ക ഇരകളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവനടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
തന്റെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്മിന് ആയിരിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും ആയിരുന്നു രാഹുല് പറഞ്ഞത്. ഡിസപ്പിയറിങ് മെസേജുകളാണ് അയച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകള് അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നും യുവതി പറയുന്നുണ്ട്.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കിയപ്പോള് തനിക്ക് താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാല് ഏറെ സമയം എടുത്ത് തന്നെ കണ്വിന്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒടുവില് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാഹുലും എപ്പോഴും അയാളുടെ കൂടെയുണ്ടാകുന്ന, എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തും ചേര്ന്നാണ് തന്നെ കൂട്ടിയത്. സംസാരിക്കാം എന്ന് രാഹുല് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് സംസാരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റൂം എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
അവിടെ വച്ചാണ് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടത്. എന്നാല് അതേ ദിവസം തന്നെ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാന് പറ്റില്ലെന്ന് രാഹുല് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. കല്യാണം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാവുകയാണെങ്കില് ആ കുട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലും സമയം ചെലവഴിക്കാന് പറ്റില്ല തുടങ്ങിയ ന്യായങ്ങള് ആയിരുന്നു രാഹുല് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആണ് ഗര്ഭനിരോധന മരുന്നുമായി വന്നത്. മരുന്നുകളോട് അലെര്ജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിയ്ക്കാന് നിര്ബന്ധിച്ചു.
ഇതിന് ശേഷവും പലതവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നിര്ബന്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും അപ്പോഴും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും യുവതി റിപ്പോര്ട്ടര് ലൈവിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട്. ഈ വിവരം പുറത്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് 'ഐ ഡോണ്ട് കെയര്', 'ഹു കെയേര്സ്' നീ പുറത്ത് പോയി പറഞ്ഞോളൂ, എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. തന്റെ സീനിയര് ആയി പഠിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പെണ്കുട്ടിയ്ക്കും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
