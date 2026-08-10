/Sexual Assault Case: തെളിവെടുപ്പിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം; ​ഗുജറാത്തിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് വെടിയേറ്റു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്ക്

അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദിൽ യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റു. തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കലിന് വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്കേറ്റു. യുപിയിലെ ഹർദോയ് സ്വദേശിയായ ധരം സിങ് ആണ് പ്രതി.
ഇരയായ യുവതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഹെബത്പൂർ മേഖലയിൽ മഹസർ തയാറാക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സർവീസ് പിസ്റ്റൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയും പോലീസുമായി കയ്യാങ്കളിയുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ വെടിപൊട്ടി വീരേന്ദ്ര സിങ് എന്ന കോൺസ്റ്റബിളിന് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ധരം സിങ്ങിന്റെ കാലിൽ വെടിയേൽക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മിഷണർ ശിവം വർമ വിശദീകരിച്ചു.
പരിക്കേറ്റ പ്രതിയും കോൺസ്റ്റബിളും സോള സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പ്രതിക്കെതിരെ നരഹത്യാശ്രമം ചുമത്തി ബോഡക്ദേവ് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
അഹമ്മദാബാദ് ആനന്ദ് നഗറിലെ ഫ്ലാറ്റ് ടെറസിൽ വച്ചാണ് യുവതിയെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടക്കാനിറങ്ങിയ യുവതിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് ബോധംകെടുത്തിയ ശേഷം പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം ടെറസിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഫോണുമായി കടന്നുകളഞ്ഞു. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് നാലാം ദിവസമാണ് ഇയാൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത്. സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഹെബത്പൂരിൽ നിന്ന് പിടിയിലായ പ്രതിയെ, വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായത്.
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