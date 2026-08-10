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Sexual Assault Case: തെളിവെടുപ്പിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം; ​ഗുജറാത്തിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് വെടിയേറ്റു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്ക്

​ഗുജറാത്തിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് തെളിവെടുപ്പിനിടെ വെടിയേറ്റു. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെടിയേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൽ പോലീസുകാരനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 10, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:14 PM IST
Sexual Assault Case: തെളിവെടുപ്പിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം; ​ഗുജറാത്തിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് വെടിയേറ്റു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്ക്
Image Credit: Gun Shot | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Sexual Assault Case: തെളിവെടുപ്പിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം; ​ഗുജറാത്തിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് വെടിയേറ്റു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്ക്
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